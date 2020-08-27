"المعذر ريت" يعلن رغبة أحد المستأجرين تسليم وحدات بـ3.8 مليون ريال

أعلن صندوق "المعذر ريت" عن تلقي مدير الصندوق شركة "أصول وبخيت الاستثمارية"، خطابا من قبل شركة "الكون الخليجية للتجارة والمقاولات" بصفتها المستأجر الرئيسي لعقار الربيع جينكس، يفيد برغبتها في تسليم الوحدات المستأجرة البالغة قيمة إيجارها 3.75 مليون ريال، والتي تمثل ما يقارب نسبته 7% من إجمالي الإيجارات السنوية.

وأضاف الصندوق، في بيان له على "تداول"، أن العقار يقع في تقاطع شارع القياس مع طريق الأمير محمد بن سلمان في مدينة الرياض.

وأوضح أن ملف المستأجر منظور لدى المحكمة المختصة، وذلك لتخلفه عن السداد، مشيرا إلى أن القضية ما زالت منظورة وفي مجراها لدى المحاكم المختصة للحفاظ على حقوق مالكي الوحدات.

وبين أن الأثر المالي الناتج عن ذلك سيتم تحديده عند صدور حكم قضائي يفصل في النزاع القائم بشأن تخلف سداد المستأجر .