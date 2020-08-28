2.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.7 مليار درهم؛ حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 423 مبايعة بقيمة 821.81 مليون درهم، منها 103 مبايعات للأراضي بقيمة 389.69 مليون درهم، و320 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 432.12 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 19 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق؛ من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 23 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق؛ من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 64 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 1.68 مليار درهم منها 151 لرهونات الأراضي بقيمة 1.51 مليار درهم، و163 رهونات فلل وشقق بقيمة 173.81 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 327 مليون درهم، وأخرى في منطقة نايف بقيمة 164 مليون درهم.