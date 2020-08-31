6.6 مليار درهم استثمارات السيدات في عقارات دبي بالنصف الأول 

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن 1,781 سيدة أتمت ما يقارب 2,000 صفقة بقيمة 2.6 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2020.

في حين تُظهر الإحصائيات للنصف الأول أن 4,536 مستثمرة استثمرن ما مجموعه 6.6 مليار درهم في أكثر من 5,000 صفقة، مما عزز من مكانة المستثمرات كشريحة مهمة من المستثمرين في القطاع.

يأتي ذلك في الوقت الذي تجاوزت فيه التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 596 مليون درهم، اليوم الاثنين.

وشهدت الدائرة، أمس، تسجيل 179 مبايعة بقيمة 316.65 مليون درهم، منها 28 مبايعة لأراضٍ بقيمة 140.47 مليون درهم، و151 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 176.18 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 24 مليون درهم في منطقة "جزيرة 2"، تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في «جميرا الأولى»، ثم مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في "حدائق الشيخ محمد بن راشد".

وجاءت مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة "نخلة جميرا"، كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعتان بقيمة 13 مليون درهم و10 ملايين درهم في المنطقة نفسها.