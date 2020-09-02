بريطانيا.. أكبر ارتفاع بأسعار العقارات في 16 عاماً

شهدت أسعار المنازل في بريطانيا أكبر وتيرة ارتفاع خلال 16 عامًا منذ عام 2004، في أغسطس الماضي بعد خفض الضرائب، والذي أدى إلى زيادة الطلب بعد فترة إغلاق للوقاية من فيروس كورونا، بحسب أرقام جمعية البناء البريطانية.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن بنك الرهن العقاري قوله، إن أسعار المنازل قفزت 2% عن الشهر السابق إلى متوسط 224 ألف جنيه إسترليني تعادل نحو 300 ألف دولار.

وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.7%.

وكان سوق الإسكان قد توقف أثناء إغلاق الأنشطة الاقتصادية بسبب فيروس كورونا.

وقرر وزير الخزانة ريشي سوناك، في يوليو الماضي، وقف تحصيل رسوم الضرائب. وستنتهي إجراءات الدعم الحكومي الشهر الجاري، ومن المتوقع أن ترتفع البطالة.

وساهمت عوامل عدة في تعزيز الأداء العقاري مثل تأجيل سداد الرهن العقاري، والإعفاء من سداد ضريبة الأملاك.

كما شهد الاقتصاد البريطاني حزما من التحفيز النقدي الذي يدعم ارتفاع أسعار المنازل.