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مصر تطرح أراضي عقارية جديدة.. و1.12 مليار جنيه حصيلة متوقعة

المصدر: دبي - العربية.نت
أراضي عقارية في مصر
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تستهدف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة للحكومة المصرية، 1.12 مليار جنيه من بيع قطعتي أرض في القاهرة الجديدة بآلية التخصيص الفوري للأراضي.

وقالت الهيئة، إن قطعة الأرض الأولى الواقعة شمال مشروع الرحاب بنشاط عمراني متكامل بمساحة 48 فدانا بسعر متر بلغ 5170 جنيها.

وأوضحت الهيئة أن النسبة البنائية للنشاط لا تزيد عن 50% من إجمالي مساحة الأرض والنسبة البنائية للعمارات 45% من إجمالي المساحة المخصصة للإسكان والارتفاع الأرضي وثلاثة أدوار متكررة، وفقا لجريدة المال.

وأكدت المجتمعات العمرانية أن نسبة الخدمات تتراوح بين 8 إلى 12% من إجمالي مساحة الأرض ولا تزيد النسبة البنائية للخدمات عن 30% من المساحة المخصصة لكل خدمة بالنسبة للأنشطة التجارية والإدارية والتعليمي والحضانة.

وأشارت إلى أن مدة تنفيذ المشروع 4 سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض على يتم استكمال الدفعة المقدمة بواقع 25 من قيمة الأرض بالجنيه المصري خلال شهر من تاريخ التخصيص.

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