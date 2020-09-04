ترخيص المساكن الجماعية للأفراد بالسعودية

دشن ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، خدمة ترخيص المساكن الجماعية للأفراد في المملكة.



وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر "تويتر"، أن المستفيد من العقار يستطيع الحصول على ترخيص للمساكن إلكترونياً بشكل سهل وسريع.

وأصدر الحقيل، في وقت سابق، قرارا باعتماد دليل العمل بالشروط الصحية ‏والفنية والسلامة اللازم توافرها في الإسكان الجماعي للأفراد في جميع ‏مدن ومناطق المملكة بدءا من مطلع سبتمبر 2020.

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ويهدف القرار إلى تنظيم قطاع المساكن الجماعية ‏للأفراد، وتحفيز القطاع الخاص وملاك العقار لرفع معايير جودة المساكن ‏وحفظ حقوق العمالة، من خلال التنسيق والتعاون مع وزراء الصحة، ‏والتجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والصناعة والثروة ‏المعدنية‎.



واعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف في يوليو الماضي، العمل بالشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في الإسكان الجماعي للأفراد في جميع مدن ومناطق المملكة، وذلك سعياً إلى تنظيم قطاع المساكن الجماعية للأفراد وتحفيز القطاع الخاص وملاك العقار لرفع معايير جودة المساكن وحفظ حقوق العمالة.