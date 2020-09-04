توقعات بتدفق استثمارات نوعية بعد برنامج "التقاعد في دبي"

اعتبر مطورون عقاريون أن القطاع العقاري سيكون من أكثر المستفيدين المباشرين من برنامج "التقاعد في دبي"، نظراً إلى ظهور طلب من فئة جديدة غير الفئات التقليدية، لافتين إلى أن ذلك سينشط الاستثمار العقاري على المديين القريب والطويل، ويشجع المطورين على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع مع زيادة الطلب وتنشيط السوق.

وقال الخبراء إن البرنامج سيعزز فرص تنويع المعروض لتلبية متطلبات جميع المشترين، لاسيما مع استقطاب مستثمرين جدد، فضلاً عن أنه سيسهم في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر بالدولة، وفقا لما نقلته "الإمارات اليوم".

يشار إلى أن برنامج "التقاعد في دبي"، الذي تم إطلاقه أول من أمس، يتيح الحصول على تأشيرة تقاعد قابلة للتجديد كل خمس سنوات، عند توافر متطلبات عدة، منها تملك عقارات في دبي بقيمة مليونَي درهم (نحو 550 ألف دولار).

موضوع يهمك بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 6.5 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 717... 717 مبايعة عقارية بـ 1.5 مليار درهم في دبي عقارات

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة شركات "ريبورتاج" العقارية، إسلام سليمان، إن إطلاق دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة)، برنامج "التقاعد في دبي"، الموجه للمتقاعدين كافة، سيسهم في تعزيز مكانة دبي وجهة مفضلة للإقامة، وبيئة آمنة ومستقرة على خارطة الاستثمار العالمية، مؤكداً استفادة القطاع العقاري بشكل مباشر من هذا القرار.

وأضاف سليمان أن البرنامج الجديد، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة للأجانب، سيشجع شركات التطوير العقاري على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع مع زيادة الطلب، كما سيعزز من فرص جذب استثمارات أجنبية جديدة للدولة، لافتاً إلى أن مثل هذه القرارات تسهم في استقطاب شرائح جديدة للقطاع العقاري، الأمر الذي سيؤدي إلى تنويع المعروض العقاري أكثر لتلبية متطلبات جميع المشترين.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "ماج للتطوير العقاري"، طلال موفق القداح، إن "العالم شهد الكثير من الأحداث منذ بداية القرن الـ21، حيث تغير العالم من حولنا، كما تغيرت مراكز القوة الاقتصادية أكثر من مرة، غير أن دبي أثبتت في كل المراحل أنها قادرة على التأقلم بسرعة كبيرة مع كل ما يحدث، من خلال قرارات اقتصادية سريعة، وبرامج داعمة للاقتصاد".

وأشار القداح إلى أن تعامل دولة الإمارات مع أزمة "كورونا"، أبرز وجه الدولة الحضاري والإنساني الذي ساوى بين المقيم والزائر والمواطن من دون أي تفرقة.

وأضاف أن "دبي قدمت كل التسهيلات واحتضنت كل من على أرضها، لتأتي مبادرة المتقاعدين وتدعم هذه المسيرة، وتؤكد أن دبي هي الملاذ الآمن لكل شخص وكل مستثمر، وكل من يبحث عن الطمأنينة والسلام والتوازن والاستمرارية".



بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة "عزيزي" للتطوير العقاري، فرهاد عزيزي، إن إطلاق "دبي للسياحة" "هذا البرنامج الجديد للمتقاعدين، سيشكل حافزاً مهماً لتعزيز الثقة بالسوق وتنشيطها، من خلال تشجيع المتقاعدين على شراء العقارات والالتزام باستثمارات طويلة الأجل".

وأكد أن "دبي بما توفره من نمط حياة فريد من نوعه، وملائم تماماً لهذه الفئة، فإن البرنامج سيسهم في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم تطور الإمارة لتحقيق المزيد التقدم في رحلتها نحو النمو والابتكار".

وفي السياق ذاته، قال رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، إن القطاع العقاري سيكون من أكثر المستفيدين من برنامج "التقاعد في دبي" مباشرة، نظراً إلى ظهور طلب من فئة جديدة غير الفئات التقليدية.

وذكر الزرعوني أن البرنامج سينجح في تحقيق أهدافه، معتمداً على ريادة دبي في جميع قطاعات الخدمات والبنية التحتية.

وأشار إلى أن توقيت طرح البرنامج مثالي جداً، لاسيما أنه جاء في بداية مرحلة التعافي الاقتصادي بعد تداعيات جائحة "كورونا" على الاقتصاد العالمي، التي ستغير كثيراً من المفاهيم الحياتية لدى المتقاعدين الأجانب من ذوي الدخل المرتفع.