717 مبايعة عقارية بـ 1.5 مليار درهم في دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 6.5 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 717 مبايعة بقيمة 1.51 مليار درهم، منها 136 مبايعة للأراضي بقيمة 761.91 مليون درهم و581 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 747.53 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 118 مليون درهم في منطقة ند الحمر، تليها مبايعة بقيمة 96 مليون درهم في منطقة ند حصة، تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة "جزيرة 2".

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 31 مبايعة بقيمة 78 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 22 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 59 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة "اليلايس 2" المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 75 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم، وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 68 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 4.87 مليار درهم منها 147 رهن أراض بقيمة 4.69 مليار درهم و173 رهن فلل وشقق بقيمة 188.01 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة ملياري درهم وآخر في منطقة ند حصة بمليار درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 52 هبة بقيمة 162.46 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الورقاء الأولى بقيمة 28 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 27 مليون درهم.