إزالة أكثر من 51 مليون متر مربع من التعديات على أراضٍ حكومية في بريدة

أزالت لجان التعديات بإمارة منطقة القصيم والمحافظات والمراكز التابعة تعديات على أراضٍ حكومية داخل النطاق العمراني وخارجه.

وبلغ إجمالي مساحة الإزالات خلال المدة الماضية 51.823 مليون متر مربع من المساحات المتعدى عليها، واستعادتها لأملاك الدولة.

وأوضح وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان أن تنفيذ الإزالات خلال المدة الماضية شملت تعديات داخل النطاق العمراني بمساحات شاسعة وهي عبارة عن غرف وأسوار وعشوائيات، فيما أُزيلت التعديات (الخارجة عن النطاق العمراني - النطاق الزراعي- ) وهي عبارة عن مزروعات وأشجار وآبار ارتوازية وأجهزة محورية وحواجز ترابية "عقوم" وخزانات مياه وإحداثات متنوعة.

وأشار الوزان إلى أن توجيهات سموه قضت بتشكيل لجان لإزالة التعديات، وعدم التهاون مع المعتدين على الأراضي الحكومية كائناً من كان، وتطبيق العقوبات النظامية.

وأكد وكيل الإمارة أن اللجان تواصل متابعة أعمالها المجدولة وحسب الإجراءات النظامية والمبلغة، مشيراً إلى تطبيق أشد العقوبات بحق المتعدين، مهيباً بضرورة تعاون الجميع مع لجان التعديات لحماية الممتلكات العامة.