بريطانيا.. ارتفاع أسعار العقارات بأعلى وتيرة منذ 2016

قفزت أسعار المنازل في بريطانيا بأعلى معدل منذ 4 أعوام في أغسطس، في بوادر تعافي الاقتصاد من إغلاقات فيروس كورونا.

وبحسب بيانات Halifax للتمويل العقاري، فقد ارتفعت أسعار المنازل بأكثر من 5% في أغسطس، مشيرة إلى أن الإعفاءات المؤقتة من الضرائب التي منحتها الحكومة البريطانية ساهمت في دعم أسعار العقارات.

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من جهة أخرى، حذر الاقتصاديون من أن تخفيف وتيرة البرنامج الحكومي لدعم الوظائف سيؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة خلال الأشهر المقبلة والضغط على الأسعار على المدى المتوسط.

وفي سياق منفصل، كانت بيانات رسمية قد أظهرت أن اقتصاد بريطانيا انكمش بوتيرة قياسية بلغت 20.4% في أبريل، إذ أمضت البلاد الشهر في إجراءات عزل عام مشددة لاحتواء فيروس كورونا.

وقال وزير المالية ريشي سوناك "تماشيا مع الكثير من الاقتصادات الأخرى في أنحاء العالم، كان لفيروس كورونا آثار شديدة على اقتصادنا".

وأضاف أن التدابير الحكومية التي من بينها خطة لدفع رواتب عاملين تم تسريحهم بشكل مؤقت فحسب، بجانب منح وقروض وتخفيضات ضريبية للشركات تعني أن بريطانيا لديها "أفضل فرصة للتعافي سريعاً مع إعادة فتح الاقتصاد".

وكان بنك إنجلترا المركزي ومكتب الميزانية في البلاد حذرا من أن بريطانيا تتجه صوب أكبر انكماش في ثلاثة قرون هذا العام.كما قال مكتب الإحصاءات الوطنية إنه في 3 أشهر حتى أبريل، انكمش الناتج المحلي الإجمالي 10.4% مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة.