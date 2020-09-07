الهيئة السعودية للمقاولين تعلن استراتيجية جديدة و22 مبادرة

قامت الهيئة السعودية للمقاولين ببناء رؤية لقطاع المقاولات تستشرف المستقبل وتعمل على تجاوز التحديات الحالية، وجعلتها ركيزة من ركائز تحديث خطتها الاستراتيجية والتي ستصبح خطة عمل للهيئة للسنوات القادمة 2020 - 2024.

وتأتي هذه الاستراتيجية سعياً لمواكبة التحولات التي يشهدها قطاع المقاولات نتيجة عدد من العوامل أهمها مواكبته لرؤية المملكة 2030 وبرامجها المختلفة، وظهور عدد من المتغيرات في القطاع ودخول جهات رسمية جديدة أو تغير في مهام بعض الجهات ممن لهم تأثير مباشر أو غير مباشر على القطاع، وكذلك تطلعات أصحاب المصلحة وتحديات منظومة قطاع المقاولات.

موضوع يهمك أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين، أن عدد شركات المقاولات المسجلة في الهيئة لممارسة النشاط يبلغ 3500 شركة فقط، من أصل 166... الهيئة السعودية للمقاولين: 3500 شركة مقاولات فقط مسجلة عقارات

وقد تم التركيز على عدد من المدخلات في تحديث الخطة الاستراتيجية وهي منظومة قطاع المقالات والتحديات التي يواجهها كل طرف من أطراف المنظومة، وتطلعات أصحاب المصلحة في منظومة المقاولات، وأفضل الممارسات العالمية والمقارنات المعيارية، اتجاهات السوق ورؤية المملكة 2030، ورؤية قطاع المقاولات والتطلعات المستقبلية للهيئة.

وتم النظر إلى هذه المدخلات في إطار الأدوار والصلاحيات التي أعطاها قرار مجلس الوزراء رقم 510 للهيئة لتكون الخطة الاستراتيجية متناغمة مع مضمون القرار وتغطي كافة أهداف إنشاء الهيئة.

9 أهداف استراتيجية

وترتكز الخطة الاستراتيجية المحدثة على 4 محاور رئيسية يندرج تحتها 9 أهداف استراتيجية لتحقيق التوجه الاستراتيجي، وقد نتج عن الخطة الاستراتيجية المحدثة 22 مبادرة، تتمثل في 9 مبادرات تنظيمية معنية بتنظيم القطاع، و 8 مبادرات تمكينية خدمية لتمكين وتطوير قطاع المقاولات، ومبادرة واحدة لتقديم خدمات متخصصة ذات قيمة مضافة لتوفير خدمات وحلول عالية التأثير لمنشآت قطاع المقاولات لاسيما المتوسطة والصغيرة، وأخيراً 4 مبادرات داخلية لاستكمال بناء القدرات والكفاءات الداخلية للهيئة وتحقيق الاستدامة المالية.

يذكر أن الهيئة السعودية للمقاولين عقدت اجتماع الجمعية العمومية الرابع عن بُعد مساء يوم الخميس الماضي والموافق 15 / 01 / 1442هـ، وقد بدأ الاجتماع بالترحيب بأعضاء الجمعية العمومية من قِبل رئيس مجلس الإدارة المهندس أسامة بن حسن العفالق، بعد ذلك استعرض الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين المهندس ثابت بن مبارك آل سويد، التقرير السنوي لكافة إنجازات الهيئة لعام 2019م، كما تم استعراض الحساب الختامي لعام 2019م.

بعد ذلك تم عرض الموازنة التقديرية لعام 2020م لجميع أعضاء الجمعية وقد تخلل العرض الإجابة على جميع استفسارات المشاركين بالجمعية العمومية لكل بند من بنود الاجتماع، كذلك تم عرض خطة العمل الاستراتيجية للهيئة السعودية للمقاولين إلى عام 2024 لجميع الأعضاء، وتخلل العرض شرح المبادرات التي ستمكن الهيئة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وأخيراً تم عرض بند تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته لعام 2020، وقد تم التصويت على جميع البنود والموافقة عليها جميعاً.

كما أن الجمعية العمومية للهيئة السعودية للمقاولين وافقت على جميع البنود التي تم عرضها في الجمعية العمومية الرابعة .