صناديق الريت تواجه صعوبة تحصيل الإيجارات في ظل كورونا

أوضح رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية محمد العمران، في مقابلة مع "العربية" أن بعض الصناديق العقارية "ريت" المتداولة في سوق الأسهم السعودية قد تأثر سلبا نتيجة جائحة كورونا، نتيجة صعود تحصيل الإيجارات مع تأثر أعمال المستأجرين إن كانت طوعاً أو إجباريا.

بالمقابل، أشار إلى أنه "سنشهد تحسنا" في مدخولات هذه الصناديق كون الإيجارات لا تزال ثابتة.

تجدر الإشارة إلى أن آثار الجائحة كانت واضحة منذ مارس وحتى الآن، مع وجود إيجارات غير محصلة.

وتظهر الأرقام تراجع قطاع الصناديق العقارية المتداولة 12.59% في النصف الأول، في حين تراجع 4% فقط منذ بداية العام.