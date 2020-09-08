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623 مليون درهم مبيعات عقارية في دبي بيوم واحد

المصدر: دبي – العربية.نت 
623 مليون درهم مبيعات عقارية في دبي في يوم واحد 
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بلغت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس الاثنين، أكثر من 623 مليون درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 126 مبايعة، بقيمة 425.35 مليون درهم، منها 25 مبايعة لأراضٍ بقيمة 299.07 مليون درهم، و101 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 126.28 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة "برج خليفة" كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة "الثنية الخامسة"، وأخيراً مبايعة بقيمة أربعة ملايين درهم في منطقة "برج خليفة".

وتصدرت "الخليج التجاري" المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم، تلتها منطقة "البرشاء جنوب الرابعة" بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة خمسة ملايين درهم، وثالثة في "الثنية الخامسة" بتسجيلها تسع مبايعات بـ11 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 145.51 مليون درهم، منها 21 رهناً لأراضٍ بقيمة 111.9 مليون درهم، و32 رهناً لفلل وشقق بقيمة 33.61 مليون درهم، كان أهمها في منطقة "الممزر" بقيمة 42 مليون درهم، وأخرى في منطقة "جبل علي الصناعية الأولى" بـ17 مليون درهم.

أما الهبات، فقد شهدت تسجيل سبع هبات بقيمة 53.1 مليون درهم، كان أهمها في منطقة "الثنية الرابعة" بقيمة 35 مليون درهم، وأخرى في منطقة "الثنية الخامسة" بـ11 مليون درهم.

كلمات دالّة

#دبي, #برج_خليفة, #عقارات
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