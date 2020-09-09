مصر تسعى إلى صياغة منظومة جديدة لتنظيم البناء العقاري إلكترونيا 

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من الحكومة صياغة منظومة إلكترونية حديثة لتنظيم البناء العقاري واستغلال الأراضي على مستوى الدولة.

وخلال اجتماع السيسي أمس برئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، تم عرض الموقف التنفيذي لمنظومة الشبكات الوطنية، والتي تعتمد على استخدام تكنولوجيا أنظمة الاتصالات فائقة التطور وتشمل الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، والشبكة الحكومية الموحدة المؤمَّنة لربط الجهاز الإداري للدولة، وشبكة الاتصالات الفضائية عن طريق القمر الصناعي المصري “طيبة ١”.

ووجه الرئيس السيسي بأن تدعم منظومة الشبكات الوطنية استراتيجية رقمنة الدولة، وأن تراعي التطور المستقبلي في زيادة حجم الاستخدام والمعلومات، بما يضمن استدامة توفير أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

ووجه الرئيس السيسي بأن تدعم منظومة الشبكات الوطنية استراتيجية رقمنة الدولة، وأن تراعي التطور المستقبلي في زيادة حجم الاستخدام والمعلومات، بما يضمن استدامة توفير أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.