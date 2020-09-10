دخول المرحلة الثانية من برنامج "رسوم الأراضي البيضاء"

كشف برنامج رسوم الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان عن استكمال التجهيزات النهائية لتطبيق رسوم الأراضي في 17 مدينة إضافية، من بينها 5 مدن قبل نهاية العام الجاري، هي المدينة المنورة وأبها وخميس مشيط والطائف وجيزان على أن تتبعها بقية المدن خلال العام المقبل.

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إضافة إلى ذلك، سيتم البدء بتطبيق المرحلة الثانية من البرنامج التي تشمل الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف متر مربع، في كل من الرياض وجدة والدمام.

وتجاوز مجموع الأراضي الخاضعة للرسوم في الرياض وجدة والدمام ومكة المكرّمة 411 مليون متر مربع.

فيما بلغ إجمالي أوامر السداد التي أصدرها البرنامج منذ بدء تطبيقه نحو 5500 أمر سداد.

وفي هذا السياق، أوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودية وليد بن غيث، في مقابلة مع "العربية"، أن رسوم الأراضي البيضاء وضعت للتعامل مع ظاهرة اكتناز الأراضي البيضاء في المدن الرئيسية، وهذا ما أدى إلى شح في المعروض لاسيما في الأراضي السكنية.

ولفت إلى أن البرنامج وضع على 4 مراحل، حيث تم تطبيق المرحلة الأولى من فرض الرسوم على الأراضي البيضاء غير المطورة، ليتم الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تشمل أيضا الأراضي المطورة نظرا لعدم تحقيق التوزان في السوق.