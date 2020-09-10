5 مليارات صفقات عقارات دبي الفندقية في 8 أشهر

واصلت صفقات العقارات الفندقية تسجيل معدلات أداء جيدة مستقطبة المزيد من المستثمرين الراغبين بدخول السوق العقاري في دبي عبر الاستثمار في عقارات الضيافة، وبحسب سجلات دائرة الأراضي والأملاك فإن إجمالي صفقات البيع والرهن لـ 2874 عقاراً فندقياً بلغت 5 مليارات درهم ما بين يناير وأغسطس 2020.

وتوزّعت الصفقات بين صفقات بيع لـ 1726 وحدة عقارية فندقية بـ 2.7 مليار درهم وصفقات رهن لـ 1148 وحدة عقارية بقيمة 2.1 مليار درهم.

وقال أحمد العبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سنترال، الذي تدير مجموعته عدة فنادق في الخليج التجاري ونخلة جميرا، إن الإمارات تتميز بتقديم الفرص الاستثمارية المتنوعة وخاصة في قطاع الفنادق لذلك ليس غريباً أن نرى تزايد اقبال المستثمرين في دخول السوق العقاري عبر بوابة العقارات الفندقية، وفقا لما نقلتة صحيفة "البيان".

ويعد الاستثمار في الشقق الفندقية استثماراً ناجحاً يزدهر مع مرور الوقت وهنالك العديد من الخيارات المتاحة الملائمة من حيث تكلفة الاستثمار ولم تعد صعبة أمام المستثمر الراغب بالتملك العقاري. وأوضح أن العائد على الاستثمار في الشقق الفندقية في الإمارات عموماً وفي دبي خصوصاً مرتفع مدعوماً بحركة السياحة وأعداد المسافرين الذين يبحثون عن أماكن لقضاء العطلات مما يجعل الشقق الفندقية خياراً مثالياً.

وأشار أحمد العبدالله إلى أن المستثمرين حالياً يبحثون عن الاستثمار في الشقق الفندقية وخاصة في دولة الإمارات ليس فقط بسبب الطلب المتزايد عليها ولكن لكونها معادلة رابحة لجميع الأطراف إذ تتوفر العديد من الخيارات التي تمكّن المستثمر من الاستفادة من ارتفاع الإيجارات في دبي.