إنجاز 90% من إنشاءات واحة تلال بالشارقة

أكد خليفة الشيباني المدير العام لشركة تلال العقارية - المشروع المشترك بين "الشارقة لإدارة الأصول" و"إسكان" للتطوير العقاري - أن نسبة إنجاز الأعمال الإنشائية وصلت إلى 90% في المراكز المجتمعية التي يجري تشييدها في مجمع "فلل نسيم" و"نسيم ريزيدنس" في "مدينة تلال" والتي سيتم افتتاحها في نهاية العام الجاري.

وقال الشيباني بحسب وكالة أنباء الإمارات، إن مسمى "واحة تلال" الذي تم إطلاقه على المركزين المجتمعين يعكس أهمية وأهداف إنشاء مجمعين مختلفين في تزويد سكان مدينة تلال والمناطق المحيطة بها بخدمات نوعية للعيش والترفيه.

كما يتيح المشروع بيع قطع أراض بنظام التملك الحر للجنسيات العربية و100عام قابلة للتجديد لباقي الجنسيات.

وتمتد مدينة تلال على مساحة 25 مليون قدم مربعة مقسمة إلى 8 مناطق متكاملة الخدمات، بمساحة مفتوحة تصل إلى 48% إذ تم تصميم المدينة لاستيعاب 65000 نسمة.