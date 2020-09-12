عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق عقارات

إنجاز 90% من إنشاءات واحة تلال بالشارقة

المصدر: العربية.نت
مشروع واحة تلال بالشارقة
رابط مختصر

أكد خليفة الشيباني المدير العام لشركة تلال العقارية - المشروع المشترك بين "الشارقة لإدارة الأصول" و"إسكان" للتطوير العقاري - أن نسبة إنجاز الأعمال الإنشائية وصلت إلى 90% في المراكز المجتمعية التي يجري تشييدها في مجمع "فلل نسيم" و"نسيم ريزيدنس" في "مدينة تلال" والتي سيتم افتتاحها في نهاية العام الجاري.

وقال الشيباني بحسب وكالة أنباء الإمارات، إن مسمى "واحة تلال" الذي تم إطلاقه على المركزين المجتمعين يعكس أهمية وأهداف إنشاء مجمعين مختلفين في تزويد سكان مدينة تلال والمناطق المحيطة بها بخدمات نوعية للعيش والترفيه.

كما يتيح المشروع بيع قطع أراض بنظام التملك الحر للجنسيات العربية و100عام قابلة للتجديد لباقي الجنسيات.

وتمتد مدينة تلال على مساحة 25 مليون قدم مربعة مقسمة إلى 8 مناطق متكاملة الخدمات، بمساحة مفتوحة تصل إلى 48% إذ تم تصميم المدينة لاستيعاب 65000 نسمة.

كلمات دالّة

#تلال, #الشارقة, #تلال العقارية
إقرأ أيضاً "العقاري" يوقع اتفاقية تعاون لتقديم خدمات التقييم بالسعودية "العقاري" يوقع اتفاقية تعاون لتقديم خدمات التقييم بالسعودية 08:35 GMT
إقرأ أيضاً صفقتان تجاريتان ترفعان نشاط سوق العقارات الأسبوعي بالسعودية 28% صفقتان تجاريتان ترفعان نشاط سوق العقارات الأسبوعي بالسعودية 28% 07:18 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر