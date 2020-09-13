صفقتان تجاريتان ترفعان نشاط سوق العقارات الأسبوعي بالسعودية 28%

سجل نشاط السوق العقارية المحلية في السعودية، ارتفاعا قياسيا خلال الأسبوع الماضي، وصلت نسبته إلى 28.1 في المئة، مستفيدا من تنفيذ صفقتي بيع في القطاع التجاري لأربعة عقارات تجارية بتاريخ 9 أيلول/سبتمبر بإجمالي قيمة بلغت 891.5 مليون ريال، شكلت نحو 25.9% من إجمالي قيمة صفقات السوق الأسبوعية، ونحو 64.1% من إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري.

توزعت تلك الصفقتان على الصفقة الأولى التي تمت على ثلاثة عقارات في حي قرطبة في مدينة الرياض بقيمة إجمالية بلغت 743.9 مليون ريال، بينما تمت الصفقة الثانية على عقار واحد في حي أبحر الجنوبية في مدينة جدة بقيمة إجمالية بلغت 147.6 مليون ريال، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية الأسبوعية عند مستوى 3.4 مليار ريال، وهو أفضل مستوى أسبوعي وصلت إليه السوق منذ مطلع تموز/يوليو الماضي، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وشمل الارتفاع في نشاط السوق القطاعات كافة السكني والتجاري والزراعي والصناعي، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا طفيفا 0.9%، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق 1.4%، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.9 مليار ريال، كما سجل إجمالي قيمة صفقات قطاعات التجاري والزراعي والصناعي ارتفاعا أسبوعيا قياسيا وصلت نسبته إلى 99.4%، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق،8.1%، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.5 مليار ريال.

أما على مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية؛ فقد انخفض عدد الصفقات العقارية 6.0%، مقارنة بارتفاعه الطفيف الأسبق 0.6 في المئة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 5.9 ألف صفقة عقارية. كما انخفض عدد العقارات المبيعة 5.8 في المئة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 1.3%، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 5.8 ألف عقار مبيعا. كما انخفض إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي 36.2 في المائة، مقارنة بنسبة ارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 38.5 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 27.6 مليون متر مربع.