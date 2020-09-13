هل هناك فرص استثمارية في القطاع العقاري في لندن؟

قفزت أسعار المنازل في بريطانيا بأعلى معدل منذ 4 أعوام في أغسطس، في بوادر تعافي الاقتصاد من إغلاقات فيروس كورونا.

وقد أشارت Halifax للتمويل العقاري، إلى أن الإعفاءات المؤقتة من الضرائب التي منحتها الحكومة البريطانية ساهمت في دعم أسعار العقارات.

كذلك شهد القطاع العقاري البريطاني ارتفاعا حادا في عمليات شراء المنازل من قبل سكان هونغ كونغ الذين باتوا يفضلون الآن العيش والاستقرار في لندن وضواحيها، بعد أن أقرت الصين رسميا قانون الأمن القومي.

موضوع يهمك ظهر فيروس كورونا في وقت مهم لسوق عقارات لندن، حيث كانت حصة المشترين الصينيين في الأحياء الرئيسية قد بلغت أعلى مستوى لها... العقارات في لندن تشكو من تراجع المشترين الصينيين عقارات

ووفق تقرير نايت فرنك، فإن أسعار المنازل في المناطق الفاخرة في لندن قد تراجعت بـ17% منذ منتصف 2015، ولكن في شهر أغسطس شهدت ارتفاعا بسيطا لأول مرة منذ أزمة كورونا.

في هذا السياق، أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة في سدرة المالية هاني باعثمان، في مقابلة مع "العربية"، أن القطاع العقاري خارج لندن كان متماسكا إلى حد ما.

ولفت إلى أن التعافي في أسعار المنازل الفاخرة كانت أبطأ بكثير من المنازل الأقل ثمنا، وذلك بسبب تعليق ضريبة المبيعات على العقارات التي تقل عن 500 ألف جنيه، وهذا يخلق فرصا استثمارية بالقطاع السكني تحديداً.