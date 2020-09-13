بالملايين.. هذه أشهر تسويات الأراضي في مصر مع شركات البناء!

على الرغم من تركيز الحكومة في مصر على تسويات مخالفات الأراضي والبناء إلا أن هذه المساعي ليست وليدة اللحظة، إذ على مدى سنوات عديدة، شكلت هذه مخالفات البناء والمباني العشوائية إشكالية كبيرة وظاهرة لها الكثير من التداعيات السلبية.

وخلال الفترة الماضية وقعت تسويات عديدة في مصر مع شركات البناء، ومن أبرز 6 تسويات كالتالي:

1- تسوية مع شركة بالم هيلز، حيث تم سداد 360 مليون جنيه لتسوية أراضٍ في مرسى مطروح، وسداد 130 مليون جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية لتسوية أراض بالقاهرة الجديدة.

2- تسوية مع إحدى شركات ترافكو للسياحة لقطعة أرض بمساحة 6.36 مليون متر مربع في الساحل الشمالي وسداد 25 مليون دولار.

3- تسوية مع شركة طلعت مصطفى بشأن مشروع سان ستيفانو السياحي تحصل الإسكندرية على 7 ملايين جنيه سنويا بزيادة سنوية 12%.

4- تسوية عقد مدينتي بمساحة 8000 فدان شرق القاهرة الجديدة بالحصول على مساحات مبنية بمساحة 3.195 مليون متر مربع إضافة إلى 1.122 مليار جنيه.

5- تسوية مع شركة سوديك بقيمة 800 مليون جنيه تتعلق بقطعة أرض بمساحة 1400 فدان في الشيخ زايد.

6- استرداد 805 فدادين في طريق مصر إسكندرية الصحراوي من شركة ديزرت ليكس.

موضوع يهمك على مدى سنوات عديدة، شكلت مخالفات البناء والمباني العشوائية إشكالية كبيرة وظاهرة لها الكثير من التداعيات السلبية، ما دفع... ملف مخالفات البناء في مصر.. جرح السنين "الغائر"! عقارات

وبلغت مخالفات البناء على الأراضي الزراعية في الفترة من 25 يناير 2011 حتى يوليو 2018، 1.900 مليون حالة، ووفقا لوزارة الإسكان حجم التعدي بلغ 2.800 مليون عقار مخالف.

وقد رصد تقرير للبرلمان انتشار العقارات والمناطق العشوائية فى 226 مدينة تشكل القطر المصري، ووصلت نسبة العشوائية من المباني إلى 40%، وذلك في محافظات الإسكندرية والشرقية والقاهرة والجيزة والقليوبية.

ويتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الملف مع مطالبته بضرورة التعامل معه بشكل حازم، خاصة مع قرب انتهاء مهلة الستة أشهر للتصالح في مخالفات البناء يوم 30 سبتمبر الحالي.