التصرفات العقارية في دبي تصل إلى 3 تريليونات درهم في 20 عاماً

سجلت التصرفات العقارية في دبي نحو 3 تريليونات درهم خلال الـ20 عاماً الماضية.

ووفقاً لبيانات رسمية صادرة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، استحوذت المبيعات على 48.8% من إجمالي قيمة التصرفات، مسجلة أكثر من 1.452 تريليون درهم، فيما بلغت حصة الرهونات 51.2% من إجمالي التصرفات خلال فترة الرصد، بقيمة 1.525 تريليون درهم، وفقاً للإمارات اليوم.

وأوضحت الإحصاءات استحواذ المبيعات العقارية خلال الـ20 سنة الماضية على نسبة 48.8% من إجمالي قيمة التصرفات، مسجلة 1452.81 مليار درهم، موزعة على 607 آلاف و313 عقاراً، بينما بلغت حصة الرهونات 51.2% من إجمالي التصرفات خلال فترة الرصد، بقيمة 1525.34 مليار درهم، موزعة على 212 ألف عقار.

وأوضحت الإحصاءات، استحواذ المبيعات العقارية خلال الـ20 سنة الماضية على نسبة 48.8% من إجمالي قيمة التصرفات، مسجلة 1452.81 مليار درهم، موزعة على 607 آلاف و313 عقاراً، بينما بلغت حصة الرهونات 51.2% من إجمالي التصرفات خلال فترة الرصد، بقيمة 1525.34 مليار درهم، موزعة على 212 ألف عقار.