"دائرة الأراضي": 543 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس، أكثر من 543 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 156 مبايعة بقيمة 334.13 مليون درهم، منها 26 مبايعة للأراضي بقيمة 147.32 مليون درهم، و130 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 186.81 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 29 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 3، تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة المركاض.

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وتصدرت منطقة وادي الصفا 6 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم.

وكانت شركة أستيكو للأبحاث العقارية قد أشارت إلى أن أسعار الشقق في دبي تراجعت 4% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول، فيما تراجعت أسعار الفلل بنسبة 4%، وتراجعت أسعار المساحات المكتبية بنسبة 2%.

وأوضحت، في تقرير اطلعت عليه "العربية.نت"، أن نسبة هذه التراجعت تصل إلى 11% بالنسبة للشقق عند مقارنتها بالربع الثاني من عام 2019، وتراجعت أسعار الفلل أيضا بنفس النسبة، فيما كان تراجع الأسعار للمساحات المكتبية بنسبة 9%.

وتراجعت أسعار إيجارات الشقق بنسبة 4% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، فيما تراجعت أسعار الفلل بنسبة 3% والمساحات المكتبية بنسبة 5%.

وبلغت نسبة تراجع إيجارات الشقق 13% مقارنة بالربع الثاني من 2019، فيما تراجعت أسعار الفلل بنسبة 10% والمساحات المكتبية بنسبة 13%.