"تصفية" تبيع مخطط "وهرة المطار" في السعودية بملياري ريال

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" بيع مخطط "جوهرة المطار" بحاضرة الدمام والمتعثر منذ 30 عامًا، بمبلغ لامس الملياري ريال، وذلك في أكبر مزاد علني عقاري.

ويمتد المخطط على مساحة تزيد على 10 ملايين متر مربع، وهو مخطط معتمد اعتمادًا ابتدائيًا (ش د 916)، وينقسم إلى قسمين؛ شمالي وجنوبي، يفصلهما طريق الملك فهد، بإطلالة تتجاوز أربعة كيلومترات، ويربط بينهما جسر شيّد حديثًا، مما يسهل حركة النقل بينهما.

ويتميز مخطط "جوهرة المطار" بموقعه الاستراتيجي غرب مدينة الدمام، على مقربة من مطار الملك فهد الدولي، والطرق الحيوية المؤدية إلى الظهران والجبيل والرياض ومنافذ دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة لقربه من الكثير من المؤسسات والهيئات الحكومية والتعليمية والمجمعات التجارية، ليكون بموقعه الفريد واجهة حضارية جديدة لمدينة الدمام، وفرصة مميزة لكل من يبحث عن الاستثمـار التجـاري والسكني.