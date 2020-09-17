"دبي الجنوب": تسليم 800 وحدة بمشروع "نبض" للملاك

قال نبيل الكندي المدير التنفيذي لشركة دبي الجنوب للعقارات، إن الشركة تعتزم إطلاق مزيد من المشاريع الجديدة لتلبية الطلب في السوق.

وكشف عن وجود تفاهمات متقدمة مع شركات تطوير عقاري لتشييد مشاريع متعددة الاستخدامات، مشيراً إلى أن الوقت الراهن يفرض العمل بدقة متناهية عند تطوير أي مشاريع.



وبين الكندي أن نهاية العام الجاري ستشهد الإعلان عن بعض هذه المشاريع، وفقا لصحيفة "البيان".



وأوضح أنه تم تسليم 800 وحدة بمشروع النبض للملاك، فيما وصل عدد المتعاملين في المشروع إلى 1000 مستثمر.



وأكد أنه تم الانتهاء من مشروع "النبض" وبدأ السكان في الانتقال إلى الوحدات، التي تم تسليمها، مع التركيز في الوقت الراهن على تحسين المراحل التالية من المشروع ذاته، بما في ذلك مجموعة إضافية من مساحات التجزئة والمرافق المجتمعية والحدائق والمساحات العامة والمساحات الخضراء.



وأعلن إنجاز المرحلة الثانية من مشروع "سكني" وتسليمها، وهي عبارة عن غرف مفروشة بالكامل ومجهزة بغرف طبية مخصصة، وغرف للعزل الصحي، وقاعات متعددة الاستخدامات، وتخدمها مصاعد ومناطق استقبال واسعة.



ويشتمل المشروع على مركز تجاري بمساحة 10 آلاف قدم مربعة، لافتاً إلى أنه سيتم افتتاحه قريباً.