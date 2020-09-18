بيع 609 وحدات سكنية في دبي بـ 855 مليون درهم خلال 5 أيام

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 4 مليارات درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 742 مبايعة بقيمة 1.63 مليار درهم منها 133 مبايعة أراض بقيمة 779.55 مليون درهم و609 مبايعات لشقق وفلل بقيمة 855.02 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.16 مليار درهم منها 150 رهن أراض بقيمة 1.95 مليار درهم و152 رهن فلل وشقق بقيمة 209.43 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة أم هرير الثانية بقيمة 836 مليون درهم وآخر في منطقة المركاض بقيمة 468 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 110 ملايين درهم في منطقة النهدة الثانية، تليها مبايعة بالقيمة نفسها بمنطقة النهدة الثانية، ثم مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة القرهود. وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم، تلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم، وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 33 مليون درهم. وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 59 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة جزر العالم، وأخيراً مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 151 مبايعة بقيمة 205 ملايين درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 60 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم، وثالثة في اليلايس 2 بتسجيلها 59 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم. وعلى صعيد الهبات فقد تم تسجيل 93 هبة بقيمة 217.46 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مدينة المطار بقيمة 28 مليون درهم، وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 20 مليون درهم.

من جهة أخرى، بلغت التصرفات العقارية أمس الخميس أكثر من 1.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 155 مبايعة بقيمة 421.04 مليون درهم منها 29 مبايعة للأراضي بقيمة 260.31 مليون درهم و126 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 160.73 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة 1.07 مليار درهم منها 27 رهن أراض بقيمة 989.02 مليون درهم و44 رهن فلل وشقق بقيمة 79.36 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة أم هرير الثانية بقيمة 836 مليون درهم وآخر في منطقة ورسان الرابعة بقيمة 92 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 110 ملايين درهم في منطقة النهدة الثانية، تليها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني، تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة. وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 22 مليون درهم. وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 15 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات. وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم.