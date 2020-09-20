"مشاركة ريت" يستحوذ على مستودع في دبي بـ47 مليون ريال

أعلنت شركة مشاركة المالية إتمام جميع الإجراءات النظامية المتعلقة بعملية استحواذ "صندوق مشاركة ريت" على أحد أكبر المستودعات في الشرق الأوسط للتخزين الذاتي، والذي يقع في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تم الإنتهاء من نقل ملكية العقار لصالح الصندوق.

وبلغت قيمة الاستحواذ ما يعادل 47 مليون (47,000,000) ريال سعودي تقريبا، تم سحبها من التسهيلات البنكية المتاحة للصندوق والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كما تم توقيع عقد إيجار طويل الأجل مع "شركة الصندوق لخدمات التخزين الذاتي المحدودة" والمعروفة بالاسم التجاري "The Box Self Storage"، والذي يبدأ في تاريخ 01 أكتوبر 2020 وينتهي في 30 سبتمبر 2045م (25 سنة ملزمة قابلة للتمديد خمس سنوات إضافية) والمدة ملزمة بموجب شيكات مصرفية مستلمة مقدمًا من المستأجر.

وتبلغ القيمة الإيجارية السنوية للعقار أربعة ملايين (4,000,000) درهم إماراتي مع زيادة في القيمة الإيجارية كل خمس سنوات بنسبة 10%.

ونوهت شركة مشاركة المالية إلى أن إتمام صفقة الاستحواذ تم بعد تعيينها لمكتب حسين لوتاه ومشاركوه، محامون ومستشارون قانونيون، وبعد تعاونها مع مجموعة من الشركات العقارية العالمية والشركات المحاسبية للوصول إلى أدق المعلومات والتفاصيل حول العقار والمستأجر والتأكد من سلامة جميع المستندات المقدمة.