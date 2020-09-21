محمد العبار للعربية: ضبط تكاليف شركة "إعمار" يستغرق عاما

قال محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية الإماراتية إن نظرته لمصر إيجابية، مشيرا إلى أنه يتم البحث عن فرص استثمارية في عدة مناطق منها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة أكتوبر ومناطق أخرى.

وأشار في حديثه مع قناة العربية إلى أن الحديث ما زال مستمرا (لتحديد المشاريع المقبلة للشركة في مصر)، و"هناك أشياء سيتم الإعلان عنها خلال الأشهر المقبلة".

وأضاف العبار، أن جائحة كورونا أثرت على قطاع السياحة والقطاعات المتعلقة به، مشيرا إلى أن أمام الشركات مدة سنة يجب خلالها ضبط الأوضاع المالية لتجاوز هذه المرحلة.

وقال العبار إن القطاع العقاري المصري هو الأفضل أداء بين الأسواق العربية رغم أزمة كورونا.

وأوضح أن الوضع المالي لإعمار جيد وستمر المرحلة الحالية بفضل الإدارة الجيدة. وتابع: "قمنا بتقليل المصروفات ونتوقع تعافي قطاع الفندقة خلال عام".

وذكر أن قطاع التجزئة تأثر في الدول التي تعتمد على السياحة وأمامه عام لتعود الأمور إلى طبيعتها. وأشار إلى أن كورونا أدى لإلغاء بعض المشروعات لشركة إعمار العقارية ولكن تعود الأمور حاليا لطبيعتها.

وأعلنت شركة إعمار العقارية تراجع صافي أرباحها في النصف الأول من 2020، بنسبة 35%، إلى 2.007 مليار درهم، أو ما يعادل 546 مليون دولار.

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وعزت الشركة تراجع أرباحها إلى تراجع الإيرادات بنسبة 22%، لتصل إلى 9 مليارات درهم.

وقالت الشركة إنها حققت هذه الأرباح رغم أوضاع السوق المتقلبة بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأضافت أن مبيعاتها العقارية في النصف الأول بالإمارات بلغت قيمتها 3.23 مليار درهم، وأن إجمالي المبالغ المستحقة على المشروعات قيد الإنجاز بلغ 41.7 مليار درهم، سيتم احتساب إيراداتها خلال السنوات المقبلة.

كما تراجعت تكاليف الإيرادات بنسبة 10%، في حين سجلت الشركة خسائر من حصتها في شركات شقيقة بقيمة 286 مليون درهم، بارتفاع نسبته 40%، عن الفترة المقابلة من العام الماضي.