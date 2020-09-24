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قمة سيتي سكيب العقارية في دبي 16 و17 نوفمبر المقبل

المصدر: العربية.نت
مؤتمر سابق لسيتي سكيب في دبي
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أعلنت "إنفورما ماركتس"، الجهة المنظمة لـ"قمة سيتي سكيب العقارية"، عن توقيع شراكة استراتيجية لتنظيم فعالية القمة للعام الجاري 2020 مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بهدف استعادة مستويات الثقة بالقطاع العقاري، وتحفيز الانتعاش الاقتصادي.

ومن المقرر إقامة "قمة سيتي سكيب العقارية 2020"، المؤتمر والملتقى العقاري غير الربحي، يومي 16 - 17 نوفمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، للمساهمة في تنشيط القطاع العقاري، وتلبية الحاجة الملحة لتوفير ملتقى للاطلاع على أحدث توجهات السوق العقارية، والمساعدة في تحفيز الاستثمارات المستقبلية في القطاع العقاري لدولة الإمارات، وفقا لما نقلته صحيفة "البيان".

وستستضيف الدائرة أيضاً جناحاً بعنوان "دبي منفتحة على الاستثمارات"، لتعرض من خلاله فرص الاستثمار المحتملة في جميع أنحاء الإمارة.

كما تنظم الدائرة جلسة حوارية بحضور 500 شخص.

وتهدف الشراكة بين الجانبين إلى دعم تنويع المشهد العقاري، وتشجيع المطورين والمهندسين والاستشاريين والمستثمرين العقاريين على مواكبة التقلبات غير المسبوقة في السوق العقاري.

كلمات دالّة

#دبي, #عقارات, #استثمارات
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