مبيعات المنازل الأميركية الجديدة تصعد لقمة 14 عاماً

صعدت مبيعات المنازل الأميركية الجديدة التي تسع أسرة واحدة إلى أعلى مستوياتها في قرابة 14 عاماً في أغسطس، مما يشير إلى أن سوق الإسكان لا تزال تكتسب زخماً حتى مع أن تعافي الاقتصاد من الركود الناجم عن كوفيد-19 يبدو في تباطؤ.



وقالت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الخميس، إن مبيعات المنازل الجديدة ارتفع 4.8% إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 1.011 مليون وحدة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2006.

ويجري حساب مبيعات المنازل الجديدة عند توقيع العقود، مما يجعلها من مؤشرات سوق الإسكان الرئيسية.



وجرى تعديل مبيعات يوليو بالزيادة إلى 965 ألف وحدة من 901 ألف وحدة في القراءة السابقة.



وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نزول مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل نحو 10% من مبيعات سوق الإسكان، 1% إلى وتيرة عند 895 ألف وحدة.