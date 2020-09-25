"ريرا" تدعو لتقديم طلبات التسجيل العقاري قبل نهاية سبتمبر

قالت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي "ريرا"، إنه للاستفادة من الإعفاء من غرامات التأخير المترتبة على عدم استكمال إجراءات التسجيل في السجل العقاري، يجب تقديم جميع طلبات التسجيل في النظام المبدئي قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وأوضحت "ريرا"، حسب ما نقلت صحيفة "الاتحاد"، أن هذه الإعفاءات جاءت استناداً للتعميم الصادر عن دائرة المالية في حكومة دبي، بشأن حزمة الحوافز الاقتصادية المقدمة من قبل الحكومة، التي من شأنها أن تسهم في تخفيض التكلفة على قطاع الأعمال وجميع سكان الإمارة.

وأضافت أن تمديد إلغاء غرامات تأخير التسجيل العقاري في دبي حتى نهاية سبتمبر، جاء انطلاقاً من حرص دائرة الأراضي والأملاك المستمر على إتاحة المجال أمام المتعاملين كافة للتسجيل في السجل العقاري، وذلك لضمان حقوق جميع الأطراف.