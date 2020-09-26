تقرير دولي: عقارات دبي الفاخرة مازالت جاذبة استثماريا

قال تقرير صادر عن شركة نايت فرانك إن العقارات الفاخرة في دبي، التي تحمل علامات تجارية عالمية شهيرة مازالت تكتسب المزيد من الشعبية والأهمية من جانب المستثمرين العقاريين في أنحاء العالم برغم تأثر سوق العقارات العالمية بتداعيات تفشي "كوفيد 19".

وأوضحت الشركة البريطانية للاستشارات العقارية في نسخة 2020 من تقريرها السنوي عن التطور العقاري العالمي، عدم تأثر العقارات الفاخرة المنتمية إلى علامات تجارية مرموقة في مختلف مراكز النشاط العقاري الرئيسة حول العالم بتداعيات الجائحة موضحةً أن هذه النتيجة تنسحب على عقارات دبي الفاخرة أيضاً، باعتبار الإمارة واحداً من أهم هذه المراكز.