هذا هو توقيت المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء في السعودية

كشفت مصادر مطلعة عن البدء في تطبيق المرحلة الثانية من نظام رسوم الأراضي البيضاء في كل من الرياض وجدة والدمام خلال الربع الأول من 2021.

ويأتي ذلك بعد نحو 4 أعوام من تطبيق المرحلة الأولى من النظام فيها، فيما يتزامن مع ذلك استكمال التوسع في تطبيق النظام بمرحلته الأولى في 17 مدينة إضافية، بينها 5 مدن قبل نهاية 2020.

وأوضحت المصادر أن وزارة الإسكان ستبدأ بإجراءات تطبيق للمرحلة الثانية، المتمثلة في تسجيل الأراضي البيضاء، تمهيداً لإصدار أوامر السداد عليها وبدء التحصيل. وقالت المصادر، إنه سيتم تحديد فترة معينة عبر الموقع الإلكتروني المعني بتسجيل الأراضي للبدء بتسجيل المطورة ممن تتجاوز مساحتها عشرة آلاف متر مربع، العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

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وأشارت إلى أنه بعد انتهاء فترة التسجيل، ستعمل الوزارة على فرز وتقييم الأراضي المسجلة في الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل الأراضي البيضاء، ضمن محكمين ومقيمين لإصدار فواتير الأراضي الخاضعة لنظام الرسوم.

وأكدت أن تطبيق المرحلة الثانية من برنامج رسوم الأراضي يعود إلى سعي الوزارة نحو تعزيز أهداف البرنامج المتمثلة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب ومكافحة الممارسات الاحتكارية وتوفير الأراضي بأسعار مناسبة.

وذكرت أن مجموع الأراضي الخاضعة للرسوم في مدن الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة، تجازوت 411 مليون متر مربع، حيث بلغ إجمالي أوامر السداد، التي أصدرها البرنامج منذ بداية تطبيقه، 5500 أمر سداد، فيما بلغ مجموع الأراضي الخاضعة للنظام وتم تطويرها أو يتواصل العمل على تطويرها أو تم نقل ملكيتها، 90 مليون متر مربع، كما تم صرف أكثر من 1.4 مليار ريال من إيرادات البرنامج على إيصال الخدمات في 54 مشروعا ومخططا سكنيا تابعا للوزارة.

وشهد البرنامج دعما واهتماما في سبيل تحقيق أهدافه، التي تخدم المواطن والقطاع عموما، ومن بين ذلك صدور الأمر السامي خلال آب (أغسطس) الماضي، القاضي بإخضاع أوامر سداد رسوم الأراضي البيضاء للعقود والامتيازات والمحررات الجزائية وإيرادات الدولة، التي لها قوة السند التنفيذي، وهو ما يعني أن صدور أوامر سداد رسوم الأراضي البيضاء نهائيا يوجب سدادها.

كما أن للدولة الحق في اللجوء إلى قضاة التنفيذ لتحصيل الرسوم من حسابات أو ممتلكات أصحاب تلك الأراضي أو وضع اليد على العين، كما سبق أن قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة مكونة من جهات عدة لمراجعة نتائج البرنامج الزمني لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء، واقتراح ما تراه مناسبا في شأنها، ورفع تقرير سنوي بذلك للمجلس.

يذكر أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء يتضمن أربع مراحل، تستهدف الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة. والثانية، الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع. والثالثة، الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع. أما المرحلة الرابعة، فتستهدف الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع.