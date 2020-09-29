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"الأراضي والأملاك": 714 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - وام
مرسى دبي
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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس، أكثر من 714 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 260 مبايعة بقيمة 617.15 مليون درهم، منها 23 مبايعة للأراضي بقيمة 350.78 مليون درهم، و237 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 266.37 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 87.7 مليون درهم منها 28 رهن أراض بقيمة 59.43 مليون درهم و33 رهن فلل وشقق بقيمة 28.27 مليون درهم.

وكان أهمها بمنطقة ند الشبا الثالثة بقيمة 16 مليون درهم، وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 13 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 9 هبات بقيمة 9.73 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 3 ملايين درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 3 ملايين درهم.

كلمات دالّة

#عقارات دبي, #مرسى دبي, #دائرة الأراضي والأملاك
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