عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق عقارات

مصر تخصص 17 ألف قطعة أرض و7 آلاف وحدة للعاملين بالخارج

المصدر: دبي - العربية.نت
مصر تخصص 17 ألف قطعة أرض و7 آلاف وحدة للعاملين بالخارج
رابط مختصر

قال عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، إن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، طرحت حتى الآن 7 مراحل بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين العاملين بالخارج، تضمنت نحو 17 ألف قطعة أرض سكنية، وعددا من الأراضي الخدمية، وأكثر من 7 آلاف وحدة سكنية بمشروعات مختلفة.

وأضاف أن الوزارة تسعى لتلبية رغبة المصريين العاملين بالخارج في تملك الأراضي وبناء مساكنهم الخاصة بهم، وفقا لجريدة البورصة.

وشدد الوزير، على ضرورة الإسراع بتنفيذ أعمال المرافق لتسليم ما تبقى من قطع أراضٍ للحاجزين، مُكلفاً أجهزة المدن الجديدة، بضرورة متابعة مدى التزام المواطنين المُخصص لهم تلك الأراضي بتنفيذ مساكنهم طبقاً للمدد المتاحة للتنفيذ، والتي تحددها اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشروط حجز المشروع.

كلمات دالّة

#مصر, #المصريين في الخارج, #عقارات, #أراضي
إقرأ أيضاً "الأراضي والأملاك": 714 مليون درهم تصرفات عقارات دبي "الأراضي والأملاك": 714 مليون درهم تصرفات عقارات دبي 11:04 GMT
إقرأ أيضاً "أرباح المالية" للعربية: نتوقع 12% عائدا على محفظة العقارات الأميركية "أرباح المالية" للعربية: نتوقع 12% عائدا على محفظة العقارات الأميركية 09:25 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر