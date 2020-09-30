مصر تخصص 17 ألف قطعة أرض و7 آلاف وحدة للعاملين بالخارج

قال عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، إن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، طرحت حتى الآن 7 مراحل بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين العاملين بالخارج، تضمنت نحو 17 ألف قطعة أرض سكنية، وعددا من الأراضي الخدمية، وأكثر من 7 آلاف وحدة سكنية بمشروعات مختلفة.

وأضاف أن الوزارة تسعى لتلبية رغبة المصريين العاملين بالخارج في تملك الأراضي وبناء مساكنهم الخاصة بهم، وفقا لجريدة البورصة.

وشدد الوزير، على ضرورة الإسراع بتنفيذ أعمال المرافق لتسليم ما تبقى من قطع أراضٍ للحاجزين، مُكلفاً أجهزة المدن الجديدة، بضرورة متابعة مدى التزام المواطنين المُخصص لهم تلك الأراضي بتنفيذ مساكنهم طبقاً للمدد المتاحة للتنفيذ، والتي تحددها اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشروط حجز المشروع.