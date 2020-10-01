إطلاق مشروعين في العاصمة الإدارية باستثمار 3 مليارات جنيه

طرحت شركة " تاج مصر" مشروع " DE JOYA1" في العاصمة الإدارية على مساحة 23 فدانا، باستثمارات تقدر بنحو 2 مليار جنيه.

وقال رئيس مجلس إدارة "تاج مصر" مصطفى خليل، إن مشروع " DE JOYA1" عبارة عن كمبوند سكني متكامل الخدمات، ويضم 32 عمارة سكنية، ومولا تجاريا على مساحة 15 ألف متر مربع، ومن المقرر الانتهاء من أعمال الإنشاءات في المشروع خلال 3 سنوات.

ويضم المشروع نوادي رياضية، ومنطقة تجارية، ومنطقة ترفيهية مخصصة لألعاب الأطفال. وأضاف خليل أن الشركة تعتزم طرح مشروع "Ezdan" وهو عبارة عن مول تجاري بارتفاع أرضي و5 أدوار بمنطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات تقدر بنحو مليار جنيه، بحسب ما ورد في صحيفة "البورصة".

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وأشار إلى أن المول يضم 200 وحدة ومن المقرر بدء الإنشاءات في المشروع خلال عام 2021. وأوضح أن الشركة لها سابقة أعمال تمتد لأكثر من 20 عاما داخل وخارج مصر من خلال مجموعة تضم شركات متخصصة في قطاع المقاولات والإنشاءات والسياحة والاستثمار.

وقال إنه رغم تأثر مختلف القطاعات الاقتصادية بجائحة كورونا إلا أن القطاع العقاري أثبت أنه سيظل الوعاء الآمن للاستثمار رغم الأزمات.

وأشار إلى دور الدولة في دعم المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة لدفع عجلة النمو علاوة على ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية في السنوات الأخيرة خاصة في البناء والتعمير.