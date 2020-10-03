سوق دبي العقاري يشهد دخول استثمارات جديدة مع تصحيح الأسعار

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع "بروبرتي فايندر"، النسخة السادسة من المؤشر الرسمي لأسعار المبيعات في دبي، مشيرة إلى أنها سجلت، في أغسطس الماضي، 2480 صفقة بيع بقيمة 4.72 مليار درهم، وبذلك يرتفع إجمالي المعاملات حتى نهاية أغسطس إلى 20 ألفاً و614 صفقة بيع بقيمة 41.65 مليار درهم.

إلى ذلك، أظهرت بيانات للدائرة، أن التصرفات العقارية في دبي "بيع ورهن فقط"، حققت 19.5 مليار درهم خلال سبتمبر الماضي، وبذلك يرتفع إجمالي التصرفات العقارية في دبي إلى 61.15 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

من جانبهم، أرجع عقاريون نشاط حركة التصرفات العقارية خلال شهر سبتمبر الماضي إلى التسهيلات التي قدمها المطورون العقاريون، والإعفاء من رسوم الخدمات وخطط السداد المرنة، فضلاً عن النشاط التسويقي للمطورين العقاريين عبر المعارض العقارية ومنصات التواصل الاجتماعي، وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم".

وقال الخبير العقاري، هشام الأسعد، إن "السوق العقارية شهدت زخماً بدءاً من شهر أغسطس ومروراً بشهر سبتمبر"، عازياً هذا النشاط إلى أسباب عدة، منها التسهيلات التي يقدمها المطورون العقاريون على مشروعاتهم، بجانب الإعفاء من رسوم الخدمات لمدة 10 سنوات، وإعفاء من رسوم الخدمات بنسب أقل لمطورين آخرين، وهو ما أسهم في تنشيط حركة المبيعات.

واعتبر الأسعد، التسهيلات المتعلقة برسوم الخدمات، خطة ذكية من قبل بعض المطورين، بالتزامن مع تردد بعض المستثمرين في اتخاذ القرار الاستثماري بسبب التخوف من رسوم الخدمات.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ"شركة ستاندرد للعقارات"، عبدالكريم الملا، إن "السوق العقارية شهدت دخول استثمارات جديدة، بالتزامن مع التصحيح السعري، ما أوجد الكثير من الفرص أمام المستثمرين، بالإضافة إلى الإعفاءات التي قدمها كثير من المطورين في ما يتعلق برسوم الخدمات، والتي وصلت المنافسة فيها إلى تقديم بعض المطورين إعفاءً لـ10 سنوات من رسوم الخدمات على بعض المشروعات العقارية، بالإضافة إلى تحمل الرسوم الخاصة بالتسجيل العقاري، وهي في حدود الـ4%.

وتوقّع الملا أن ترتفع التصرفات العقارية بشكل تدريجي حتى نهاية العام الجاري، بالتزامن مع عودة حركة التسويق العقاري بشكل كبير في الفترة الماضية، ومنها مبيعات مباشرة عبر المعارض العقارية الخاصة للشركات، التي عادت للظهور مجدداً رغم تأثيرات "كورونا" والتباعد الاجتماعي، فضلاً عن اتجاه بعض المطورين إلى التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن التسهيلات المتعلقة بخطط الدفع لها تأثيراتها الإيجابية، لاسيما بالتزامن مع خطط ميسّرة من قبل بعض المطورين، مؤكداً أن سوق دبي شهدت طلباً عقارياً "على المخطط"، بالتزامن مع تلك العوامل التي أسهمت في دخول استثمارات جديدة إلى القطاع.