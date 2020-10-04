أميركا: العقارات التجارية تفقد 27% من قيمتها بسبب كورونا

أثر الانخفاض الحاد في السياحة والسفر بشكل كبير على العقارات التجارية في الولايات المتحدة وتحديدا الفنادق التي بدأت تتعثر في سداد رهوناتها العقارية وهو ما ظهر أيضا في سوق الأوراق المالية المدعومة برهونات عقارية تجارية.

وتضررت العقارات التجارية في الولايات المتحدة من الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا، وفقدت مراكز التسوق والفنادق والمباني التجارية نحو 27% من قيمتها في المتوسط بحسب بيانات بنك ويلس فارجو.

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وتغطي هذه البيانات 116 عقارا تجاريا معلبا ضمن أوراق مالية مدعومة برهونات عقارية تجارية وتمت إعادة تقييمها منذ الأول من أبريل.

و65% من هذه الأوراق المالية مدعومة برهونات عقارية على الفنادق، في إشارة إلى أن القطاع الفندقي الأكثر تضررا من جائحة كورونا نظرا لتدهور السياحة والسفر لقطاع الأعمال.

على سبيل المثال، فندق كروان بلازا في هيوستن قيّم هذا الشهر 25.9 مليون دولار وهو ما يمثل انخفاضا بـ 46% عن تقييمه وقت ضمه إلى صفقة رهونات عقارية مدعومة بعقارات تجارية في 2014 وهو لم يسدد رهنه العقاري منذ مارس.

كذلك تراجع تقييم Holiday Inn La Mirada في لوس أنجلوس ب 27% إلى 22.1 مليون دولار منذ 2015 وهو لم يسدد رهنه العقاري منذ أبريل.

وتراجع تقييم فندق هوليداي إن في تينيسي بسبعة وثلاثين في المئة إلى 7.7 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك بدأت الأدلة تظهر في سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهونات العقارية التجارية، من التقييمات الأخيرة للعقارات التي تواجه خطر التعثر ، وهو ما يثير تساؤلات حول قيمة الضمانات التي تدعم الرهونات العقارية التجارية في النظام المالي.

فالمستثمرون في الأوراق المالية المدعومة برهونات عقارية تجارية يراقبون التقييمات لتقدير مخاطر تسجيل الخسائر بعد أن ارتفع متوسط معدل القرض إلى القيمة إلى 90%.

علما أنه كان على مدى السنوات الأربع الماضية أقل من 60% - ما يمنح المستثمرين قسطا من الراحة.

وسط هذه الأجواء، قامت البنوك بزيادة المخصصات لتغطية الخسائر العقارية المحتملة لهذا العام. علما أن عدد القروض العقارية التجارية في محافظ البنوك الأميركية المشكوك بتحصيلها سجل قفزة في الربع الثاني.

وإلى ذلك، قال هاني باعثمان، رئيس مجلس الإدارة في سدرة المالية، للعربية إن القطاع التمويلي لقطاع العقارات التجارية في الولايات المتحدة كبير جدا، ويصل إلى 8 تريليونات دولار.

وأوضح أنه في الوقت الذي تأثرت فيه بعض الفئات العقارية في الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار فئات أخرى مثل الأراضي الصناعية، بجانب ثبات أسعار العقارات المكتبية.

وأوضح أن المشكلة الرئيسية في القطاع العقاري هو قطاع التجزئة، إذ يقدر حجم المتعثرين من مستأجري المحال في المولات بنسبة 25%، كما أن هذا القطاع يفقد 9 آلاف وظيفة شهريا.