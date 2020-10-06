انخفاض مبيعات العقارات بالأردن 29% في 9 أشهر

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن قيمة المبيعات العقارية في الأردن انخفضت 29% في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 2.25 مليار دينار (3.17 مليار دولار) مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

وتشير الأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة إلى أن العراقيين تصدروا قائمة المشترين الأجانب باستثمارات بلغت 51.1 مليون دينار، يليهم السعوديون باستثمارات قدرها 24 مليون دينار.

وجاءت حملة الوثيقة الغزاوية في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت 11.7 مليون.

وعزا عاملون في قطاع العقارات هذا التراجع إلى تأثير إجراءات العزل العام الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا والتوترات الإقليمية، إضافة إلى بيروقراطية بعض الإجراءات الحكومية.