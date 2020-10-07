"أرادَ" ترسي عقد بنية تحتية في "الجادة" بـ 102 مليون درهم

أعلنت أرادَ عن آخر مستجداتها ضمن سلسلة من العقود الإنشائية المتتالية في مشروع الجادة العملاق متعدد الاستعمالات في قلب الشارقة الجديدة، والذي تبلغ قيمة مبيعاته الإجمالية 24 مليار درهم. أرسى المطوّر العقاري مؤخراً عقداً بقيمة 102 مليون درهم على شركة المروان للمقاولات العامة، وهو مقاول مبتكر ومقرّه في الشارقة، وقد نفذ مجموعة من المشاريع الكبرى في دولة الإمارات. ويأتي العقد الجديد لتشييد المرحلة الثانية من أعمال البنية التحتية لبث الحياة في عددٍ من المواقع في الجادة.

ويغطي نطاق العمل ضمن العقد الجديد جميع أعمال البنية التحتية، بما في ذلك تشييد مرافق الطاقة الكهربائية، والمياه، وشبكات الاتصالات، وأعمال الطرق وتنسيق المواقع لمجتمع إيست فيليدج، ومجمّع نِست للسكن الطلابي، ومدرسة سابيس الدولية- الجادة، والمرحلة الرابعة من الجادة، والتي سيتم إطلاقها للبيع قريباً هذا العام. وستبدأ أعمال إنشاء البنية التحتية فوراً ومن المتوقع انتهاؤها في شهر سبتمبر 2021.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة أرادَ: "سنواصل تركيز جهودنا على الأعمال الإنشائية خلال النصف الثاني من هذا العام، ونتوقع ترسية المزيد من العقود بقيمة إجمالية تفوق المليار درهم إماراتي خلال العام 2020".

وأضاف: "يشكّل عقد البنية التحتية الذي تمت ترسيته مؤخراً على شركة المروان للمقاولات العامّة عنصراً رئيسياً من مخططنا لبث الحياة في العديد من أجزاء الجادة، ونتطلّع نحو توثيق تعاوننا مع الشركة، كما نتوقع الحصول على نتائج استثنائية يلمسها السكان والزوار على أرض الواقع خلال وقتٍ قريب".

وأرست أرادَ خلال الأسابيع القليلة الماضية عقداً بقيمة 423 مليون درهم على شركة المباني بست ذ.م.م. لتشييد إيست فيليدج والتي تشكل المرحلة السكنية الثانية من مشروع الجادة، كما وقّع المطور العقاري كذلك عقداً منفصلاً مع شركة الزمالك للمقاولات العامة ذ.م.م. لبناء مدرسة سابيس الدولية- الجادة. كما تخطط أرادَ لترسية عقد آخر لبناء مجمّع نِست للسكن الطلابي، والذي يشكّل المرحلة الثالثة في الجادة، وذلك قبل نهاية عام 2020.

وتمتد الجادة على مساحة 24 مليون قدم مربعة في منطقة مويلح المتنامية في قلب الشارقة الجديدة، ومن المتوقع أن يغير هذا المشروع العملاق المشهد الحضري في الإمارة ويساهم في رسم مستقبل أكثر إشراقاً لأجيالها القادمة. وقد تم حتى اليوم بيع قرابة 5,800 وحدة في الجادة، تم بيع 1,600 وحدة منها في عام 2020 فقط. وسوف يضم المشروع عند اكتماله 20,000 وحدة تم بيع قرابة 30% منها حتى الآن.

يشار إلى أن الأعمال الإنشائية في الجادة بدأت في عام 2018، وقد تم إنهاء المرحلة الأولى من المشروع والتي تتمثل في مجمّع مدار، وجهة الترفية العائلية الجديدة في الجادة، والتي تم افتتاحها في شهر فبراير الماضي.