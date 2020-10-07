أسعار المنازل في بريطانيا ترتفع بأسرع وتيرة منذ 2016

أظهرت بيانات من شركة هاليفاكس للرهن العقاري، اليوم الأربعاء، أن أسعار المنازل البريطانية زادت في الشهر الماضي بأسرع وتيرة سنوية منذ يونيو حزيران 2016 في أحدث مؤشر على ارتفاع سوق الإسكان بعد رفع إجراءات العزل العام المرتبطة بجائحة كورونا.

وارتفعت أسعار المساكن 7.3% مقارنة بسبتمبر أيلول من العام الماضي، لتسجل تسارعا من معدل نمو سنوي بلغ 5.2% في أغسطس آب.

موضوع يهمك قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إن اقتصاد بلاده يعاني من مشكلات مزمنة بسبب كورونا.وأكد جونسون،... بريطانيا تعتزم إدخال إصلاحات على الحكومة وتجديد البنية التحتية اقتصاد

وقالت راسل جالي العضو المنتدب في هاليفاكس "السياق مهم عند المقارنة السنوية، لكن سبتمبر أيلول 2019 شهد ضبابية سياسية أثرت على السوق".

وقالت هاليفاكس إن أسعار المنازل زادت 1.6% بين أغسطس آب وسبتمبر أيلول.

كما تشير مؤشرات أخرى في سوق الإسكان إلى زيادة النشاط في الشهور القليلة الماضية بفعل إطلاق الطلب المكوبت بعد رفع إجراءات العزل العام وبفعل خفض ضريبة مبيعات العقارات.

لكن المحللين ما زالوا يشكون في أن ارتفاع الأسعار سيستمر. وقال جالي "لا نزال نعتقد أنه من المتوقع حدوث ضغوط تراجع واضحة على أسعار المنازل في وقت ما خلال الشهور المقبلة نظرا لأن الحقائق المرتبطة بركود اقتصادي‭‭ ‬‬ باتت ملموسة على نحو أقوى".