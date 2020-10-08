لماذا تم إلغاء البيع بالتقسيط في سوق العقارات السعودي؟

بلغ عدد شركات التمويل المرخصة في السعودية نحو 40 شركة، مقسمة بين 7 شركات للتمويل وإعادة التمويل العقاري، و32 شركة تمويل خلاف العقاري، وشركة واحدة ذات تمويل متناهي الصغر.

واستعرض عدد من المتحدثين في ورشة عمل عن بعد، نظمتها غرفة الشرقية بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، ومجلس الغرف السعودية، أمس، متطلبات الترخيص وآليات التنظيم الجديدة ذات الشأن بشركات التمويل، التسلسل التاريخي لتنظيم الأنشطة التمويلية في المملكة، بدءا من نظام البيع بالتقسيط، وإقرار نظام مراقبة شركات التمويل، ونظام التمويل العقاري، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

موضوع يهمك قال وسيم جمعة، مدير إدارة الموجودات في كابيتال للاستثمارات، إن خطوة إلغاء ضريبة القيمة المضافة عن مبيعات العقار في... إعفاء مبيعات العقارات بالسعودية من الضريبة يدعم هذا القطاع عقارات

وأوضحوا الأسباب، التي دعت إلى إلغاء نظام البيع بالتقسيط، التي منها ما أوجده نظام البيع بالتقسيط من تفاوت كبير بين المتطلبات النظامية وأنشطة تندرج ضمن مفهوم أنشطة التمويل، ما نتج عنه من ممارسات سلبية تحت غطاء نشاط البيع بالتقسيط.

وذلك فضلا عن المخاطر الناتجة عن ممارسي أنشطة التمويل، إذ يقوم الممارسون غيـر المرخصين باتباع أي إجراءات للتأكد من مصدر الأموال أو نوعية أصحاب رؤوس الأموال وعدم تزويدهم لأي جهة رقابية بتقرير عن التعاملات المالية أو الإجراءات المتبعة أو الإفصاح عن نوعية العملاء وبيان المخاطر.

وأشار المتحدثون إلى أن إلغاء نظام البيع بالتقسيط كان الهدف منه تنظيم سوق التمويل وممارسة الأنشطة التمويلية، وتفادي ذلك التفاوت في المتطلبات التنظيمية لأنشطة تندرج ضمن مفهوم التمويل، وحماية النظام المالي، وتنظيم سلوك الإقراض العادل والمسؤول، والحد من التعاملات الخاطئة وغير العادلة، وحماية المستهلكين.