671 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، يوم أمس الخميس، أكثر من 671 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 123 مبايعة بقيمة 261.3 مليون درهم، منها 6 مبايعات للأراضي بقيمة 48.02 مليون درهم، و117 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 213.28 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 28 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة أم الشيف، تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وتصدرت منطقة نخلة جميرا المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت مبايعة بقيمة 28 مليون درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم، وثالثة في منطقة الحبية السادسة بتسجيلها مبايعة بقيمة مليوني درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 17 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، وأخيراً مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم، وتلتها منطقة جبل علي بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 3 ملايين درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 268.97 مليون درهم، منها 18 رهن أراض بقيمة 44.66 مليون درهم، و51 رهن فلل وشقق بقيمة 224.31 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الكرامة بقيمة 90 مليون درهم، وأخرى في منطقة ند الشبا الثالثة بقيمة 22 مليون درهم.

أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 24 هبة بقيمة 141.64 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الخامسة بقيمة 110 ملايين درهم، وأخرى في منطقة جميرا الأولى بقيمة 8 ملايين درهم.