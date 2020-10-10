السعودية.. "الوطنية للإسكان" تُطلق مشروع "النرجس فيو"

أطلقت الشركة الوطنية للإسكان في السعودية المرحلة الثانية لمشروع مرسية - "النرجس فيو" ضمن مشاريع ضاحية الجوان شمال الرياض – كأحد المشاريع تحت الإنشاء التي تنفذها الشركة بالتعاون مع القطاع الخاص، لتوفير 728 وحدة سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس وديوبليكس بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي كافة احتياجات الأسرة السعودية، ويمكن للأسر الراغبة في حجز ومعاينة الوحدات زيارة مركز سكني الشامل بالرياض، التابع لبرنامج "سكني" أحد برامج وزارة الإسكان.

وأوضحت الشركة، أن المشروع يقع على مساحة تتجاوز 178 ألف متر مربع ويأتي ضمن المرحلة الثانية لمشروع مرسية الذي تنفذه الشركة الوطنية للإسكان بالتعاون مع عدد من المطورين العقاريين المؤهلين، ويقع المشروع شمال مدينة الرياض غرب مطار الملك خالد الدولي ضمن ضاحية "الجوان" على امتداد طرق محورية ورئيسية يسهل الانتقال منها وإليها، ويتميز المشروع بتصاميمه المميزة ضمن بيئة عصرية توفر الرفاهية، وبأقساط شهرية تبدأ من 2699 ريال، بالإضافة إلى تكامل الخدمات والمرافق وإطلالة المشروع على محور (بوليفارد) الترفيهي والذي يمتد على طول يزيد عن 6500 متر.

ويأتي مشروع "النرجس فيو" ضمن مشاريع "مرسية المرحلة الثانية"، والتي تنفذها الشركة الوطنية للإسكان كمطور رئيسي بالتعاون مع مطورين عقاريين فرعيين، وتتجاوز مساحة المشروع في مرحلته الثانية أكثر من 5 ملايين متر مربع، ويوفر أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية متنوعة تستوعب أكثر من 50 ألف نسمه، ويضم عدد من المرافق والخدمات التي تحقق جودة الحياة للأسرة السعودية، ضمن ضاحية الجوان التي تمتد على مساحة 11,499,220 وتوفر 22,488 وحدة سكنية متنوعة تتسع لأكثر من 125 ألف نسمة.

ويأتي المشروع ليعكس الدور الريادي الفاعل الذي تعمل الشركة على تحقيقه بالتعاون مع الشركات المتخصصة لتوفير مزيداً من المشاريع المستقبلية بما يساعد الأسر على التملّك السكني بالاستفادة من برنامج "سكني" حول مناطق المملكة، إذ تمثل المرحلة الثانية من مشروع "مرسية" في ضاحية الجوان بالرياض أحد مستهدفات الشركة لتوفير أحياء سكنية نموذجية تلبّي رغبات المواطنين بالحصول على المسكن المناسب بمواصفات مميّزة ضمن شراكات نوعية مع المطورين العقاريين المؤهلين من ذوي الخبرة والكفاءة في تطوير البنى التحتية والتشييد والبناء.