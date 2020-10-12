هيئة العقار و"عقارات الدولة" تبحثان إنشاء خارطة عقارية وقاعدة بيانات

بحث عصام المبارك محافظ الهيئة العامة للعقار في السعودية، أوجه التعاون مع إحسان بافقيه محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة لتنظيم النشاط العقاري الحكومي وغير الحكومي والإشراف عليه وتطويره وزيادة كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه وتحقيق التكامل بين الهيئتين لتطبيق فعال لحوكمة القطاع العقاري وزيادة فاعلية السوق العقاري وتمكينه واستدامته.

وتمت مناقشة تعاون الهيئتين في مجال اختصاصهما في حصر العقارات واتخاذ الإجراءات اللازمة للتسجيل العيني لعقارات الدولة ولعقارات الأفراد والقطاع الخاص وتوثيقها وحفظها في قاعدة بيانات جغرافية.

كما ناقشا مجالات التعاون في إنشاء خارطة تفاعلية لمعرفة توزيع العقارات على مستوى المملكة وبناء قاعدة بيانات جغرافية مدعمة بكافة البيانات والمعلومات ذات العلاقة والتي تمكن من حماية العقارات وزيادة موثوقيتها وإصدار التقارير التي من شأنها دعم القرار والمساعدة في وضع الخطط التطويرية.

موضوع يهمك أغلب لقاحات فيروس كورونا التي وصلت تجاربها إلى مراحل متقدمة مصممة ليتم حقنها في الذراع. والآن يبحث بعض العلماء في... لقاحات جديدة لكورونا.. بدون حقن وقد تكون أكثر فعالية اقتصاد

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما اليوم بمقر هيئة عقارات الدولة حيث زار إحسان بافقيه مركز خدمة الشركاء في الهيئة العامة للعقار واطلع على الخدمات التى يقدمها المركز للمستفيدين من منظومة الهيئة والتي تشمل مركز التحكيم العقاري وأعضاء جمعيات ملاك الوحدات العقارية وفرز الوحدات والمنصة الرقمية للمؤشرات العقارية، ولجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية العقارية والمستفيدين من خدمات تصنيف المنشآت العقارية وخدمة التدريب والتأهيل للمهنيين العقاريين التي يقدمها المعهد العقاري السعودي، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وأكد عصام المبارك أن هذه الزيارة تأتي امتدادا للتعاون وتكامل العمل وتنسيق أداء المهام وتوحيد جهود الهيئتين لخدمة هدف مشترك هو تنظيم وتحسين كفاءة القطاع العقاري.