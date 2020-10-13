مصر: شركتان عقاريتان تعتزمان طرح أسهمها في البورصة

أبدت عدة شركات عقارية في مصر رغبتها في الاستفادة من المزايا التمويلية للقيد في البورصة المصرية، ومنها شركتا "مصر إيطاليا" العقارية، و"العتال" القابضة للتطوير العقاري.

وقال أحمد العتال، رئس مجلس إدارة شركة العتال القابضة للتطوير العقاري، إن مجلس الإدارة قرر رفع رأسمال الشركة خلال الفترة المقبلة من مليار و200 مليون جنيه إلى نحو 3 مليارات قبل طرح العتال القابضة في البورصة المصرية، وفقاً لجريدة المال.

وتوقع العتال إتمام إجراءات الطرح في البورصة خلال الربع الأول من عام 2022.

وأكد محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة "مصر إيطاليا" العقارية، اهتمام المجموعة بالطرح في البورصة خلال الفترة القادمة، لكنه أشار إلى أن الشركة تنتظر التوقيت المثالي للتنفيذ من حيث تحسن معدلات التداول في البورصة وسوق الأوراق المالية بجانب تزامن الطرح مع بدء تسليم بعض المشروعات المختلفة للشركة.

وأوضح العسال أن الشركة اتخذت خطوات فعلية في سبيل توفيق الأوضاع للقيد في البورصة من خلال اتباع نظام الحوكمة وفصل الإدارة عن الملكية.