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نمو إيرادات إيجارات "جدوى ريت" بـ6% بالربع الثالث

المصدر: العربية.نت
جدوى ريت السعودية
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أظهرت النتائج الفصلية لصندوق "جدوى ريت السعودية" أن إيرادات الإيجارات ارتفعت بمعدل 6%، لتصل إلى 35.3 مليون ريال خلال الربع الثالث 2020، مقارنة بـ33.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

في حين استقرت المصاريف التشغيلية خلال الربع الثالث من العام الجاري عند 4 ملايين ريال مقارنة بالربع المقارن لعام 2019.

وتوقع الصندوق تراجع الإيجارات في حدود 4% من إجمالي الإيجارات السنوية، أي ما يعادل تقريبا 5 ملايين ريال لعام 2020، وذلك تزامنا مع تلقي الصندوق في نهاية شهر يوليو الماضي طلبات لخفض الإيجار بشكل مؤقت من بعض مستأجري العقارات التجارية الخاصة بهم.

هذا وقد وُقع عقد إيجار جديد للمعارض التجارية التي تخص عقار فندق عابر الياسمين، لتصبح نسبة الإشغال 100%.

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