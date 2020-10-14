تقرير: تراجع عقارات دبي بالربع الثالث لم يتجاوز 5%

أظهر سوق دبي العقاري مؤشرات على استقراره مع استمرار تنافسية أسعار بيع وإيجار العقارات وذلك تزامنا مع استئناف معظم الأنشطة التجارية في الإمارة.

جاء ذلك في التقرير الصادر عن موقعي "بيوت" و"دوبيزل" عن سوق عقارات دبي للربع الثالث من العام الجاري 2020 والذي أشار إلى أن معظم الأحياء السكنية المعروفة في دبي سجلت انخفاضات طفيفة في أسعار بيع وإيجار عقاراتها حيث لم تتجاوز نسبة الانخفاض 5% خلال الربع الثالث من العام الجاري وذلك بالتزامن مع ارتفاع عدد المعاملات والصفقات العقارية في معظم الأحياء السكنية البارزة في دبي.

وساهمت القوانين الجديدة الصادرة عن حكومة دبي - بما في ذلك برنامج التقاعد في دبي الأول من نوعه في المنطقة والذي أطلقته دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي بالإضافة إلى تأكيد تاريخ إطلاق معرض إكسبو 2020 - في المحافظة على قطاع العقارات في الإمارة ضمن أكثر القطاعات العقارية نشاطا خلال الأشهر الماضية.

وبحسب البيانات التي أوردها التقرير توجه المشترون المحتملون نحو الأحياء القائمة في دبي بما في ذلك "المرابع العربية" و"قرية جميرا الدائرية" و"دبي مارينا" و"دبي لاند" التي تقع جميعها في مواقع استراتيجية بالقرب من المراكز التجارية والمدارس والمرافق الترفيهية، كما ازداد توجه المستأجرين المحتملين نحو السكن في المناطق العائلية مثل "مردف" و"قرية جميرا الدائرية" و"جميرا" و"دبي مارينا".

من ناحية أخرى سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي 8,137 معاملة عقارية في دبي خلال فترة الربع الثالث من العام الجاري بقيمة إجمالية قدرت بمبلغ 17.1 مليار درهم مقارنة بـ 5,557 معاملة سجلت في الربع الثاني من العام ذاته ما يشير إلى وجود ازدياد في الطلب على العقارات بعد إجراءات تخفيف القيود الجزئي على التنقل المتبعة في دبي للحد من انتشار وباء فيروس "كورونا".