1.2 مليار ريال قيمة صفقات الإفراغ العقاري الإلكتروني بالسعودية

كشفت وزارة العدل عن استقبالها إلكترونيا عبر بوابة ناجز، أكثر من 11.58 ألف طلب إفراغ إلكتروني للعقارات، بقيمة تتجاوز الـ1.2 مليار ريال، وذلك منذ افتتاح الخدمة أواخر مارس 2020.

وأوضحت الوزارة، حسب ما أوردت "وكالة الأنباء السعودية"، أن الخدمة تمكن المستفيدين من بيع ونقل الملكية العقارية بالكامل دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل والبنوك لإصدار شيك مصدق بالمبايعة، في عملية إلكترونية متكاملة من خلال الحساب البنكي الوسيط الخاص بوزارة العدل، حيث يتم إنشاء حساب بنكي وسيط لكل صفقة عقارية، وذلك لتسلم مبلغ المبايعة من المشتري من خلال قيامه بالتحويل عن طريق القنوات البنكية الإلكترونية، وعند اكتمال المبلغ يقوم النظام بعملية تحويله للمالك ونقل ملكية العقار لحظيا للمشتري لتتم العملية بشكل إلكتروني متكامل دون تدخل بشري.

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وأشارت إلى أن الخدمة متاحة حاليا لأصحاب العقارات الذين يملكون حسابا في البنك المشارك، على أن يتم التوسع في الخدمة خلال الأسابيع المقبلة لتشمل المتعاملين مع عدد من البنوك المحلية المتاحة بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي.

واشترطت الوزارة لنقل ملكية العقار إلكترونيا، أن يكون البيع مباشرا بين البائع والمشتري دون وكلاء، وأن يكون الطرفان سعوديين، ولديهما حساب مفعل في أبشر، على أن تتم العملية خلال 24 ساعة بعد إنشاء الطلب وقبوله من قبل المشتري.

ورفعت الوزارة الحد الأعلى لخدمة نقل الملكية العقارية إلكترونيا من مليون ريال إلى ثلاثة ملايين ريال، ضمن خطتها لتفعيل البيع والشراء للعقارات في عملية إلكترونية بالكامل، للتيسير على المستفيدين وتوفير الوقت والجهد عليهم.