وزير الإسكان السعودي: استرداد فرق الضريبة يتم عند بيع المنزل

كشف وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، عن أن تأثير تخفيض الضريبة على أسعار المساكن في السعودية إيجابي ويساعد على رفع نسبة تملك العقارات للمواطنين.

وقال الحقيل خلال لقاء له عبر برنامج "حوار مباشر" على "قناة العربية": "تقليل الضريبة لتصبح 5% سيساهم في تخفيض أسعار المساكن"، لافتاً إلى أن نسبة الـ 5% يساعد في تخفيض القيمة والتكلفة على المواطنين سواء كان بسعر المنتج أو القدرة الشرائية للمواطن.

وأضاف الحقيل: "ينظم القطاع بشكل أكبر بحيث يعطي استثناء للمطورين للتأكد من جودة المباني والقطاع".

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ولفت الحقيل إلى استرداد المواطن لفرق الضريبة يتم عند بيع المنزل، مبيناً أن المواطن مستفيد في كل الحالات لأنه في شرائه المنزل الأول سيعفى إلى مليون ريال، بحسب التوجيه الكريم أي أن نسبة الـ15% تسترد في حالة بيعه للمنزل.

إلى ذلك، شدد الحقيل على أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء يهدف لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وأن البرنامج ساهم بشكل كبير في تخفيض أسعار الأراضي، مقارنة ما بين عامي 2014 و2015 بعد أن قام أصحاب الأراضي البيضاء بتطويرها أو بيعها لآخرين.

وقال الحقيل إن وزارة الإسكان تستهدف في المنتجات الجديدة المطروحة على مبدأ "جودة الحياة" من خلال توفير حدائق ومساحات للمشي تساعد السكان على تبني نهج صحي لحياتهم مع وجود خيارات أسعار متنوعة تبدأ من 250 ألفاً إلى 750 ألفاً بحسب المخطط والمساحة.

وأكد الحقيل على أن برنامج وزارة الإسكان يركز على جعل الأغلبية من المواطنين قادرين على قروض تمويلية لتملك الإسكان بما فيهم المتعثرون في سداد قروضهم. من أبرز البرامج التي استفاد منها المتعثرون تمثلت في القرض الإضافي وتخفيض الدفعة المقدمة من 10% إلى 5% والرهن الميسر.

وكشف أن المتعثرين في القروض العقارية أقل من 0.5% ، وهو ما يؤكد حرص السعوديين على الإيفاء بالتزاماتهم.