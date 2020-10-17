2.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي الأسبوعية

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 692 مبايعة بقيمة 1.56 مليار درهم، منها 38 مبايعة للأراضي بقيمة 204.99 مليون درهم، و654 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.36 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 53 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4، تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة المركاض، ومبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة المركاض.

وقد تصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم، تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 24 مليون درهم، وثالثة في المركاض بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 51 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 48 مليون درهم بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة المرقبات، وأخيراً مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وقد تصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 88 مبايعة بقيمة 116 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 68 مبايعة بقيمة 138 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 54 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 849.9 مليون درهم منها 62 رهن أراضٍ بقيمة 437.41 مليون درهم، و201 رهن فلل وشقق بقيمة 412.49 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 275 مليون درهم، وأخرى في منطقة ند الشبا الثالثة بقيمة 74 مليون درهم.

أمَّا الهبات، فقد شهدت تسجيل 59 هبة بقيمة 287.8 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3، بقيمة 89 مليون درهم، وأخرى في منطقة منخول بقيمة 60 مليون درهم.